"Реал" уволил Хаби Алонсо

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Хаби Алонсо покинул пост главного тренера "Реала", сообщает пресс-служба футбольного клуба из Мадрида.

Решение об отставке принято по согласию сторон.

Новым главным тренером стал Альваро Арбелоа.

Клуб поблагодарил 44-летнего Алонсо и весь тренерский штаб за преданность к делу и пожелал им всего наилучшего в будущем.

11 января "Реал" уступил (2:3) "Барселоне" в финальном матче за Суперкубок Испании.

Испанец Алонсо возглавил "Реал" в мае этого года, сменив итальянца Карло Анчелотти. При нем команда за сезон не выиграла ни одного титула.

футбол Реал Хаби Алонсо
