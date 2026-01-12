Поиск

Вадим Шипачев первым в истории КХЛ набрал 1000 очков

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев стал первым игроком, который достиг отметки в 1000 очков в Континентальной хоккейной лиге.

Юбилейного достижения он добился в домашнем матче минчан против владивостокского "Адмирала" в рамках чемпионата КХЛ. На последней минуте встречи он сделал результативную передачу Вадиму Морозу, в итоге "Динамо" победило – 2:1.

Отметки в 1000 (314+686 по системе "гол+пас") очков 38-летний Шипачев достиг в 1102 матчах.

Ранее Шипачев в КХЛ играл за родную череповецкую "Северсталь", петербургский СКА, московское "Динамо" и казанский "Ак Барс". В его биографии значится и карьера в НХЛ, Шипачев сыграл в нескольких матчах за "Вегас".

Вадим Шипачев Динамо хоккей
