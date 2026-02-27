Поиск

МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Руководство ФК "Торпедо Москва" подкупило судей на 22 матчах с участием команды, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Тринадцати арбитрам предъявлены обвинения.

"Следователями Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России во взаимодействии с Российским футбольным союзом выявлены новые эпизоды оказания противоправного влияния на результаты матчей Футбольной национальной лиги, участником которых являлся футбольный клуб "Торпедо Москва", - написала Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, полицией установлены факты оказания влияния на результаты не менее 22 матчей. "Незаконные действия совершались путем вступления в сговор и последующей передачи денежных средств спортивным судьям", - уточнила представитель полиции.

"В настоящее время 13 футбольным арбитрам, обслуживавшим матчи ФНЛ, предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).

В отношении обвиняемых арбитров избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как сообщалось, директору АО ФК "Торпедо Москва" Валерию Скородумову и владельцу клуба Леониду Соболеву предъявлено обвинение в трех преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 184 УК РФ.

Сезон-2025/26 "Торпедо" должно было провести в Российской премьер-лиге, однако КДК РФС исключил клуб из числа участников РПЛ "за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях". При этом его включили в состав участников Первой лиги (второго по статусу дивизиона в отечественном футболе).

В прошлом сезоне "Торпедо" заняло второе место в Первой лиге и завоевало прямую путевку в РПЛ.

