ПСЖ Сафонова сыграет с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Французский "Пари Сен-Жермен" сыграет с английским "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по результатам прошедшей в пятницу в Ньоне жеребьевки.
Вратарем ПСЖ является голкипер сборной России Матвей Сафонов.
Остальные пары выглядят следующим образом:
"Реал" - "Манчестер Сити", "Ньюкасл" - "Барселона", "Буде-Глимт" - "Спортинг", "Галатасарай" - "Ливерпуль", "Аталанта" - "Бавария", "Атлетико" - "Тоттенхэм", "Байер" - "Арсенал".
Цвета норвежской команды "Буде-Глимт" защишает российский вратарь Никита Хайкин.
Первые матчи пройдут 10-11 марта, ответные – 17-18 марта.