ПСЖ Сафонова сыграет с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Французский "Пари Сен-Жермен" сыграет с английским "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по результатам прошедшей в пятницу в Ньоне жеребьевки.

Вратарем ПСЖ является голкипер сборной России Матвей Сафонов.

Остальные пары выглядят следующим образом:

"Реал" - "Манчестер Сити", "Ньюкасл" - "Барселона", "Буде-Глимт" - "Спортинг", "Галатасарай" - "Ливерпуль", "Аталанта" - "Бавария", "Атлетико" - "Тоттенхэм", "Байер" - "Арсенал".

Цвета норвежской команды "Буде-Глимт" защишает российский вратарь Никита Хайкин.

Первые матчи пройдут 10-11 марта, ответные – 17-18 марта.