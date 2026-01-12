Алексей Березуцкий покинул ЦСКА

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Алексей Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Кроме того, штаб пополнили итальянские специалисты Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто, которые приступят к работе на первом сборе в Абу-Даби.

Мы благодарим Алексея Владимировича за работу, при этом ни в коем случае не прощаемся, а также желаем Габриэле и Паоло удачи в ПФК ЦСКА!

Баггатини — 39-летний тренер по физподготовке, ранее работавший в ряде швейцарских клубов, а также в сборной Швейцарии U-19. Фаваретто в ЦСКА будет отвечать за стандартные положения. Последним клубом 58-летнего тренера была итальянская "Сампдория".

Главным тренером ЦСКА с лета прошлого года является швейцарец Фабио Челлестини.