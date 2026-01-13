Поиск

Главный тренер "Шанхайских Драконов" Галлан по состоянию здоровья покинул клуб

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Канадец Жерар Галлан покинул пост главного тренера выступающего в КХЛ китайского клуба "Шанхайские Драконы".

Уход Галлана связан с состоянием его здоровья. Решение завершить работу в клубе 62-летний специалист после консультаций с врачом команды и руководством ХК.

"К сожалению, в последние недели мое самочувствие не позволяло мне полноценно исполнять свои обязанности. В такой ситуации я посчитал правильным оставить свой пост. Мы посовещались с руководством и расстались друзьями. Я верю, что команда сможет с честью выйти из той непростой ситуации, которая сложилась на данный момент", - сказал Галлан.

Исполнять обязанности главного тренера "Драконов" будет Майк Келли.

