Поиск

Освобожденный из тюрьмы во Франции баскетболист Касаткин перешел в "Енисей"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российский баскетболист Даниил Касаткин стал игроком "Енисея", сообщает пресс-служба красноярского клуба.

Контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

В РоссииБаскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана ВинатьеБаскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана ВинатьеЧитать подробнее

В январе этого года 26-летний Касаткин был освобожден из тюрьмы во Франции и вернулся в Россию в результате обмена на обвиняемого в шпионаже француза Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом).

О задержании Касаткина по запросу США сообщалось летом прошлого года. Спортсмен был задержан еще 21 июня в аэропорту Шарля де Голля, куда прилетел с невестой. С 23 июня он арестован, защите не удалось добиться более мягкой меры пресечения. В США его подозревали в причастности к группировке хакеров-вымогателей, которая в 2020-2022 годах атаковала 900 организаций, в том числе две государственные. Адвокат Касаткина Фредерик Бело заявил журналистам, что его клиент ни в чем не виноват.

По словам защиты, спортсмен совершенно не разбирается в компьютерных технологиях и, вероятно, речь идет о компьютере, который он в США купил с рук и с которым никак не манипулировал.

Енисей баскетбол Франция США Даниил Касаткин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дмитрий Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА

Дмитрий Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА

"Детройт" торжественно вывел из обращения номер Сергея Федорова

В ЦСКА объявили о договоренностях с "Локомотивом" по переходу Баринова

Вадим Шипачев первым в истории КХЛ набрал 1000 очков

"Реал" уволил Хаби Алонсо

Футболист "Локомотива" Баринов отклонил предложение клуба о продлении контракта

Футболист "Локомотива" Баринов отклонил предложение клуба о продлении контракта

Овечкин вышел на второе место в НХЛ по числу сезонов с 20 и более голами

"Барселона" победила "Реал" и выиграла Суперкубок Испании по футболу

ЦСКА вновь обыграл "Спартак" в КХЛ

Аргентинский футболист Лусиано Гонду перешел из "Зенита" в ЦСКА

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });