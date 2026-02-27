"Зенит" обыграл "Балтику" в чемпионате России по футболу

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:0 взяли верх над калининградской "Балтикой" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России.

На 87-й минуте гол забил Луис Энрике.

За несколько минут до этого главный судья встречи Алексей Сухой отменил гол игрока "Балтики" Кевина Андраде из-за положения "вне игры".

"Зенит" набрал 42 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице.

На второе место опустился действующий чемпион России "Краснодар" (40), который 28 февраля сыграет дома с "Ростовом".

"Балтика" - на пятом месте, 35 очков.

Матчем "Зенит" - "Балтика" возобновился уходивший на зимнюю паузу чемпионат.