"Зенит" обыграл "Балтику" в чемпионате России по футболу

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:0 взяли верх над калининградской "Балтикой" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России.

На 87-й минуте гол забил Луис Энрике.

За несколько минут до этого главный судья встречи Алексей Сухой отменил гол игрока "Балтики" Кевина Андраде из-за положения "вне игры".

"Зенит" набрал 42 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице.

На второе место опустился действующий чемпион России "Краснодар" (40), который 28 февраля сыграет дома с "Ростовом".

"Балтика" - на пятом месте, 35 очков.

Матчем "Зенит" - "Балтика" возобновился уходивший на зимнюю паузу чемпионат.

Зенит Балтика футбол
Новости

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Дубае

МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах

ПСЖ Сафонова сыграет с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Сборная России по футболу проведет матч с Мали

Сборная России по футболу сыграет с Никарагуа

Экс-глава совета директоров "Локомотива" Липатов приговорен за заказное убийство

Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Криштиану Роналду приобрел 25% акций испанского клуба "Альмерия"

Панарин набрал два очка в дебютном матче за "Лос-Анджелес"

