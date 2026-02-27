Поиск

"Спартак" обеспечил себе путевку в плей-офф КХЛ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" стал последним, восьмым клубом, который завоевал путевку в плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции.

После поражения от московского ЦСКА со счетом 5:6 (в овертайме) занимающие девятое место "Шанхайские Драконы" лишились шансов догнать "Спартак" в турнирной таблице. В активе "Спартака", который на восьмом месте, 68 очков; у "Драконов" - 52.

Ранее от Западной конференции путевки в плей-офф завоевали "Локомотив" (Ярославль), "Динамо" (Минск), "Северсталь" (Череповец), "Торпедо" (Нижний Новгород), ЦСКА, "Динамо" (оба – Москва), СКА (Санкт-Петербург).

В Восточной конференции места в плей-офф забронировали "Металлург" (Магнитогорск), "Авангард" (Омск), "Ак Барс" (Казань), "Автомобилист" (Екатеринбург).

