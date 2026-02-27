Поиск

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Дубае

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, ее продолжительность составила 1 час 23 минуты.

В мировом рейтинге Медведев занимает 11-е место, Оже-Альяссим – восьмая ракетка планеты.

Соперником Медведева по финалу может стать соотечественник Андрей Рублев. В 1/2 финала Рублев, занимающий в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 18-е место встречается с 25-й ракеткой мира Таллоном Грикспуром из Нидерландов.

Турнир ATP-500 в Дубае проходит на хардовом покрытии, призовой фонд соревнований составляет $3,311 млн.

Медведев выигрывал турнир в Дубае в 2023 году. Из российских теннисистов победителями соревнования становились также Аслан Карацев (2021), Андрей Рублев (2022). Чаще всех турнир выигрывал к настоящему моменту завершивший карьеру швейцарец Роджер Федерер – восемь раз. В 2025 году триумфатором турнира стал теннисист из Греции Стефанос Циципас.

