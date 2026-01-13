Поиск

Ромашину утвердили главным тренером сборной России по синхронному плаванию

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Минспорт РФ утвердил Светлану Ромашину в должности главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

На посту главного тренера сборной она сменила Татьяну Покровскую, руководившую командой с 1997 года. Покровская будет работать в качестве советника председателя ФВВСР.

Об уходе Покровской из сборной сообщалось осенью 2025 года. Тогда стало известно, что ее должна сменить самая титулованная синхронистка мира семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы Ромашина.

синхронное плавание Татьяна Покровская Светлана Ромашина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Освобожденный из тюрьмы во Франции баскетболист Касаткин перешел в "Енисей"

Дмитрий Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА

Дмитрий Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА

"Детройт" торжественно вывел из обращения номер Сергея Федорова

В ЦСКА объявили о договоренностях с "Локомотивом" по переходу Баринова

Вадим Шипачев первым в истории КХЛ набрал 1000 очков

"Реал" уволил Хаби Алонсо

Футболист "Локомотива" Баринов отклонил предложение клуба о продлении контракта

Футболист "Локомотива" Баринов отклонил предложение клуба о продлении контракта

Овечкин вышел на второе место в НХЛ по числу сезонов с 20 и более голами

"Барселона" победила "Реал" и выиграла Суперкубок Испании по футболу

ЦСКА вновь обыграл "Спартак" в КХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });