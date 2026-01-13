Ромашину утвердили главным тренером сборной России по синхронному плаванию

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Минспорт РФ утвердил Светлану Ромашину в должности главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

На посту главного тренера сборной она сменила Татьяну Покровскую, руководившую командой с 1997 года. Покровская будет работать в качестве советника председателя ФВВСР.

Об уходе Покровской из сборной сообщалось осенью 2025 года. Тогда стало известно, что ее должна сменить самая титулованная синхронистка мира семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы Ромашина.