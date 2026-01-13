ФК "Рубин" расторг контракт с главным тренером Рахимовым

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Рашид Рахимов покидает пост главного тренера "Рубина", сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба.

"Рубин" расторг с 60-летним специалистом контракт, который действовал до конца нынешнего сезона.

Под руководством Рахимова "Рубин" стал победителем Первой лиги в сезоне 2022/23, а в РПЛ занимал восьмое место в сезоне 2023/24, седьмое место в сезоне 2024/25. В сезоне 2025/26 после 18 туров и команда находится на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.