УЕФА отклонил предложение об изменении правил определения офсайда

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - УЕФА не поддержал предложение о корректировках в правилах определения положения "вне игры", сообщает The Times.

Инициатором изменения правила определения офсайда является бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер. По его задумке, офсайд должны фиксировать только тогда, когда игрок атакующей команды (во время передачи ему мяча от партнера) будет всем телом опережать защитника, а не какой-то его частью, как сейчас.

Сообщалось, что новый формат уже протестировали на юношеских турнирах в Швеции и Италии.