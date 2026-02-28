Поиск

Даниил Медведев выиграл турнир в Дубае

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира категории ATP-500 Dubai Duty Free Tennis Championships в ОАЭ.

В финале россиянин должен был встретиться с нидерландцем Таллоном Грикспуром, однако тот снялся из-за травмы.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает 11-е место, Грикспур – 25-е.

По ходу турнира в Дубае Медведев победил китайца Цзюньчэн Шана, Швейцарца Стэна Вавринку, американца Дженсона Бруксби, канадца Феликса Оже-Альяссима.

Медведев уже выигрывал турнир в 2023 году. Из российских теннисистов победителями соревнования становились также Аслан Карацев (2021), Андрей Рублев (2022). Чаще всех турнир выигрывал к настоящему моменту завершивший карьеру швейцарец Роджер Федерер – восемь раз. В прошлом году победителем соревнования стал теннисист из Греции Стефанос Циципас.

Турнир ATP-500 в Дубае проходит на хардовом покрытии, призовой фонд соревнований составляет $3,311 млн.

Для 30-летнего Медведева это 23-й титул в карьере и второй – в этом году.

