"Краснодар" обыграл "Ростов" и вернулся на первое место в РПЛ
Фото: Степан Ноздрев/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 2:1 победили "Ростов" (Ростов-на-Дону) в домашнем матче 19-го тура чемпионата России.

На 8-й минуте Эдуард Сперцян реализовал пенальти и вывел "Краснодар" вперед.

"Ростову" удалось отыграться на 45+3 минуте, также с пенальти: точный удар нанес Алексей Миронов.

На 73-й минуте в составе "Краснодара" отличился Никита Кривцов.

С 51-й минуте ростовчане играли в меньшинстве: с поля был удален получивший второе предупреждение футболист "Ростова" Дмитрий Чистяков. На 90+7 удалили его партнера по команде Илью Ваханию.

"Краснодар" набрал 43 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице. Второе место занимает "Зенит" (42), накануне со счетом 1:0 обыгравший дома калининградскую "Балтику".

"Ростов" - на 11-м месте, 21 очко.

