Дзюба допустил возвращение в сборную

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Нападающий тольяттинского "Акрoна" Артем Дзюба не исключил, что еще сыграет за сборную России по футболу.

"Если я буду достоин вызова в сборную России и буду не уступать другим. Считаю, что первую половину сезона в РПЛ я не уступил никому из российских нападающих. Если буду также демонстрировать хорошую игру, почему бы и не приехать в сборную?" - приводит слова Дзюбы "Чемпионат".

Последний к настоящему моменту матч за национальную команду Дзюба провел 19 марта, сыграв против Гренады. В той встрече 37-летний форвард отметился голом, после чего Дзюба стал самым результативным игроком сборной России – 31 гол. Он опередил завершившего карьеру Александра Кержакова (30 голов).