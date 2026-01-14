Поиск

Дзюба допустил возвращение в сборную

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Нападающий тольяттинского "Акрoна" Артем Дзюба не исключил, что еще сыграет за сборную России по футболу.

"Если я буду достоин вызова в сборную России и буду не уступать другим. Считаю, что первую половину сезона в РПЛ я не уступил никому из российских нападающих. Если буду также демонстрировать хорошую игру, почему бы и не приехать в сборную?" - приводит слова Дзюбы "Чемпионат".

Последний к настоящему моменту матч за национальную команду Дзюба провел 19 марта, сыграв против Гренады. В той встрече 37-летний форвард отметился голом, после чего Дзюба стал самым результативным игроком сборной России – 31 гол. Он опередил завершившего карьеру Александра Кержакова (30 голов).

футбол РПЛ Акрон Александр Кержаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Испанец Франк Артига возглавил ФК "Рубин"

Испанец Франк Артига возглавил ФК "Рубин"

Майкл Каррик стал главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Майкл Каррик стал главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Освобожденный из тюрьмы во Франции баскетболист Касаткин перешел в "Енисей"

Дмитрий Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА

Дмитрий Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА

"Детройт" торжественно вывел из обращения номер Сергея Федорова

В ЦСКА объявили о договоренностях с "Локомотивом" по переходу Баринова

Вадим Шипачев первым в истории КХЛ набрал 1000 очков

"Реал" уволил Хаби Алонсо

Футболист "Локомотива" Баринов отклонил предложение клуба о продлении контракта

Футболист "Локомотива" Баринов отклонил предложение клуба о продлении контракта

Овечкин вышел на второе место в НХЛ по числу сезонов с 20 и более голами

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });