Французский хоккеист Дюбе покинул СКА

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Нападающий Пьеррик Дюбе покинул СКА, сообщает пресс-служба петербургского хоккейного клуба.

"Контракт расторгнут по инициативе игрока, Дюбе продолжит сезон в другом чемпионате. СКА благодарит хоккеиста за игру в Петербурге и желает дальнейших успехов на льду и вне его", - говорится в сообщении.

25-летний француз перешел в СКА из "Трактора" летом прошлого года, однако за петербургскую команду провел только семь матчей. На его счету две результативные передачи.

Форвард провел несколько матчей в НХЛ за "Вашингтон", в основном играя за фарм-клуб столичной команды, "Херши Беарс".