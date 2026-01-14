Поиск

Сын Ибрагимовича стал игроком "Аякса"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Нидерландский "Аякс" арендовал у итальянского "Милана" нападающего Максимилиана Ибрагимовича.

Как сообщается на сайте амстердамского футбольного клуба, договор рассчитан на шесть месяцев, до конца текущего сезона. Соглашение включает опцию выкупа 19-летнего форварда.

Сын нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича в системе "Милана" играл с 2022 года. Последние шесть месяцев он выступал за "Милан Футуро", вторую команду "Милана".

Аякс футбол Милан Максимилиан Ибрагимович Златан Ибрагимович
