Российский боксер Халидов в Москве проведет бой с кубинцем Лардуэтом

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россиянин Мурад Халидов проведет поединок с боксером из Кубы Хосе Лардуэтом, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой пройдет 30 января в Международном центре бокса в "Лужниках" в Москве и возглавит турнир "IBA.PRO 14". На кону 10-раундового поединка будет стоять пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжелом весе.

На счету Халидова на профессиональном ринге 11 побед (шесть – нокаутом) в 11 поединках. В своем последнем бою 37-летний Халидов, известный также по выступления на голых кулаках, в октябре в Санкт-Петербурге в седьмом раунде нокаутировал соотечественника Сергея Кузьмина в главном поединке турнира "IBA.PRO 10".

Бронзовый призер чемпионата мира-2009 и участник Олимпийских игр-2012 Лардуэт выиграл 15 боев (13 – досрочно) при одном поражении. Все свои профессиональные поединки боксер провел на территории Германии, он владел региональными титулами по версии WBC. В 2025 году 35-летний Лардуэт боксировал дважды, одержав две досрочные победы. По любителям Лардуэт дважды побеждал двукратного олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира Баходира Жалолова из Узбекистана.

В со-главном событии "IBA.PRO 14" на профессиональном ринге дебютирует 21-летний российский тяжеловес Давид Суров, который в декабре в Дубае завоевал золотую медаль чемпионата мира.

В Москве свои профессиональные поединки проведут и серебряные призеры чемпионата мира-2025 – Эдмонд Худоян и Евгений Кооль. Трехкратный чемпион России Евгений Кооль в 6-раундовом поединке в полусреднем весе встретится с призером Африканских игр, чемпионом Африки-2017 и участником Олимпийских игр-2016 Джонасом Джуниусом Джонасом из Намибии.

Соперники Сурова и Худояна будут объявлены позднее.