Определились соперники российских боксером Сурова и Худояна на турнире "IBA.PRO 14"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Чемпион мира-2025, двукратный чемпион России в тяжелом весе Давид Суров дебютный поединок на профессиональном ринге проведет против Луиса Альфредо Герреро из Доминиканской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой состоится 30 января в Международном центре бокса в "Лужниках" в Москве на турнире "IBA.PRO 14". Шестираундовый поединок будет со-главным на турнире.

В декабре 2025 года Суров завоевал золотую медаль чемпионата мира в Дубае в весе свыше 92 кг. Он стал четвертым россиянином, которому удалось подняться на высшую ступень пьедестала почета чемпионатов мира в тяжелой категории. Ранее это удавалось Алексею Лезину (1995 год), Александру Поветкину (2003) и Марку Петровскому (2021). На момент триумфа Сурову было 20 лет, и он стал самым молодым чемпионом мира с 1989 года.

Не знающий поражений 30-летний Алькантара в последний раз выходил на ринг в декабре. Алькантара впервые будет боксировать за пределами Доминиканской Республики. Преимущественно все свои поединки доминиканец заканчивал победами в первом или втором раундах.

Эдмонд Худоян, завоевавший серебряную медаль на ЧМ-2025 в Дубае в весе до 48 кг, в своем первом официальном поединке на профессиональном ринге проведет 10 раундовый бой за пояс WBA Asia в минимальном весе против не знающего поражений Джеплекса Куиранте из Филиппин. Худоян - чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023 и шестикратный чемпион России. Худоян имеет опыт боев в зачет IBA.PRO. Дебютировавший на профессиональном ринге в конце 2023 года Куиранте впервые будет боксировать за пределами Филиппин.

Также на вечере бокса в Москве свой второй бой на профессиональном ринге проведет трехкратный чемпион России и серебряный призер чемпионата мира-2025 Евгений Кооль, которому будет противостоять двукратный призер Африканских игр, чемпион Африки-2017 и участник Олимпийских игр-2016 Джонас Джуниус Джонас из Намибии.

Возглавит турнир "IBA.PRO 14" бой между российским тяжеловесом Мурадом Халидовым (11-0, КО 6) и кубинцем Хосе Лардуэтом, который на любительском ринге побеждал двукратного олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира Баходира Жалолова из Узбекистана.

Турнир "IBA.PRO 14" будет организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлева и Федерации бокса России.