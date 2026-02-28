Поиск

Первый в карьере хет-трик Ямаля принес "Барселоне" победу над "Вильярреалом"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Барселоны" со счетом 4:1 победили "Вильярреал" в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла на стадионе "Барселоны".

Хет-трик оформил Ламин Ямаль. Его голы состоялись на 28-й, 37-й и 69-й минутах. Это первый хет-трик 18-летнего вингера на взрослом уровне.

Также гол провёл Роберт Левандовски (90+1). У "Вильярреала" отличился Пап Гейе (49).

Ямаль вышел на третье место в списке бомбардиров Ла Лиги сезона-2025/2026: 13 голов в 22 матчах.

"Барселона" укрепила лидерство в турнирной таблице: после 26 туров у каталонцев 64 очка. Мадридский "Реал" идёт вторым, имея в активе 60 баллов после 25 матчей.

