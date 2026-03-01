Овечкин оформил дубль в матче НХЛ с "Монреалем"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 2:6 уступил "Монреалю" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Оба гола в составе "Вашингтона" провел Александр Овечкин. Россиянин прервал безголевую серию в НХЛ, составившую семь матчей.

В результате 40-летний россиянин довел до 921 число голов в регулярных чемпионатах, обновив принадлежащий ему рекорд в лиге. Весной прошлого года обладатель Кубка Стэнли-2018 побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого в чемпионатах 894 гола.

С учетом плей-офф у Овечкина 998 голов, на 18 точных бросков по этому показателю он отстает от результата Гретцки.

В настоящий момент "Вашингтон" занимает девятое место в Восточной конференции НХЛ, набрав 69 очков. На два очка столичная команда отстает от занимающего восьмое место (где заканчивается зона плей-офф) "Бостона". "Монреаль" - на четвертой строчке, 75 очков.

Следующий матч "Вашингтон" проведет в ночь на 4 марта по московскому времени, когда на своей арене сыграет с "Ютой". "Монреаль" также в ночь на 4 марта встретится в гостях с "Сан-Хосе".