Большунов одержал первую победу в сезоне

Александр Большунов во время соревнований Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в рамках Кубка России.

Соревнования проходят в Казани.

Дистанцию он преодолел за 32 минуты 22,2 секунды.

Таким образом, Большунов одержал первую победу в сезоне.

Второе место занял Егор Митрошин, уступивший победителю 16,9 секунды. Бронзовым призером стал Иван Горбунов (+30,7).

Женскую гонку на 10 км выиграла Алина Пеклецова, ее время – 24 минуты 9,4 секунды. Второе место заняла Арина Кусургашева (+17,1), третье – Евгения Крупицкая (+22,2).