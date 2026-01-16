Бывший футболист "Зенита" и "Сибири" Акимов умер в 45 лет

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Бывший нападающий "Зенита" Дмитрий Акимов скончался на 46-м году жизни, сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

"Сине-бело-голубые выражают соболезнования родным и близким Дмитрия Акимова", - говорится в сообщении.

Причины смерти не указываются.

Игроком "Зенита" Акимов являлся с 1998 по 2001 год, однако за основную команду провел только несколько матчей. С 2008 по 2010 защищал цвета в "Ростове" (Ростов-на-Дону). Значительная часть карьеры связана с новосибирской "Сибирью" (2004-2008, 2011-2012).

Карьеру футболиста Акимов завершил в 2014 году, выступая к тому моменту за петербургское "Динамо".