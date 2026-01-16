Поиск

Мамиашвили осудил подписание борцом Садулаевым контракта с американской лигой

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили раскритиковал двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева за решение подписать контракт с американской лигой Real American Freestyle (RAF).

"Это печальная новость. Сегодня такие "свобода и право выбора". Считаю, это не совсем правильная история. Альтернатива у него была и остается", - приводит слова Мамиашвили Sport24.

"Циники говорят, что заказывает музыку тот, кто платит. В одном месте дают рубль, а в другом — пять. Видимо, закрыв глаза на все, можно пойти туда, где дают пять. Кто-то может сказать, что это правильно", - добавил руководитель федерации.

О подписании контракта сообщалось накануне. Лига RAFпроводит профессиональные турниры по борьбе. Дебют россиянина ожидается в мае.

