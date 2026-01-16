Российский боксер Силягин проведет бой за чемпионский пояс IBF

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российский боксер Павел Силягин встретится в поединке за вакантный титул IBF во втором среднем весе против кубинца Ослейса Иглесиаса, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Соответствующее решение было принято Международной боксерской федерацией (IBA).

С датой и местом проведения титульного поединка команда RCC Boxing Promotions, представляющая Силягина, и сторона Иглесиаса, договорятся позднее.

Все пояса во втором среднем весе стали вакантными после решения американца Теренса Кроуфорда завершить карьеру.

Павел Силягин – бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года, бывший обладатель пояса WBC, а ныне чемпион WBA Gold и IBF Intercontinental во втором среднем весе. В рейтинге IBF россиянин занимает седьмую строчку. На профессиональном ринге он одержал 16 побед (семь – нокаутом), не потерпев ни одного поражения. Один бой с его участием завершился вничью.

Иглесиас – обладатель пояса IBO и первый номер рейтинга IBF. По ходу карьеры кубинец досрочно побеждал россиян Владимира Шишкина и Евгения Шведенко (с последним Силягин завершил бой вничью). На его счету 14 побед (13 – нокаутом) в 14 боях. Единственный поединок, дошедший до решения судей, прошел в 2022 году, когда Иглесиас победил малавийца Айзека Чилембу. Судьи тогда приняли единогласное решение. Силягин тоже побеждал Чилембу единогласным решением судей.