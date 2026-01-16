Поиск

Российский боксер Силягин проведет бой за чемпионский пояс IBF

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российский боксер Павел Силягин встретится в поединке за вакантный титул IBF во втором среднем весе против кубинца Ослейса Иглесиаса, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Соответствующее решение было принято Международной боксерской федерацией (IBA).

С датой и местом проведения титульного поединка команда RCC Boxing Promotions, представляющая Силягина, и сторона Иглесиаса, договорятся позднее.

СпортБоксер Теренс Кроуфорд завершил карьеруБоксер Теренс Кроуфорд завершил карьеруЧитать подробнее

Все пояса во втором среднем весе стали вакантными после решения американца Теренса Кроуфорда завершить карьеру.

Павел Силягин – бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года, бывший обладатель пояса WBC, а ныне чемпион WBA Gold и IBF Intercontinental во втором среднем весе. В рейтинге IBF россиянин занимает седьмую строчку. На профессиональном ринге он одержал 16 побед (семь – нокаутом), не потерпев ни одного поражения. Один бой с его участием завершился вничью.

Иглесиас – обладатель пояса IBO и первый номер рейтинга IBF. По ходу карьеры кубинец досрочно побеждал россиян Владимира Шишкина и Евгения Шведенко (с последним Силягин завершил бой вничью). На его счету 14 побед (13 – нокаутом) в 14 боях. Единственный поединок, дошедший до решения судей, прошел в 2022 году, когда Иглесиас победил малавийца Айзека Чилембу. Судьи тогда приняли единогласное решение. Силягин тоже побеждал Чилембу единогласным решением судей.

бокс Павел Силягин Теренс Кроуфорд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Выступающие за другие страны российские фигуристы заняли пьедестал на ЧЕ в парах

Выступающие за другие страны российские фигуристы заняли пьедестал на ЧЕ в парах

Большунов одержал первую победу в сезоне

Большунов одержал первую победу в сезоне

Определились соперники россиян на Australian Open

Определились соперники россиян на Australian Open

"Спартак" обыграл "Динамо" и одержал 500-ю победу в КХЛ

Испанец Франк Артига возглавил ФК "Рубин"

Испанец Франк Артига возглавил ФК "Рубин"

Майкл Каррик стал главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Майкл Каррик стал главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Освобожденный из тюрьмы во Франции баскетболист Касаткин перешел в "Енисей"

Дмитрий Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА

Дмитрий Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА

"Детройт" торжественно вывел из обращения номер Сергея Федорова

В ЦСКА объявили о договоренностях с "Локомотивом" по переходу Баринова

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });