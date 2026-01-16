Бой Никиты Цзю и Майкла Зерафы признан несостоявшимся

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Поединок представляющих Австралию боксеров Никиты Цзю и Майкла Зерафы признан несостоявшимся.

Бой проходил в Брисбене. Во втором раунде соперники столкнулись головами, а у Зерафы случилось рассечение. В результате рефери принял решение остановить поединок и признать его несостоявшимся.

На кону боя стоял вакантный титул WBO International в среднем весе.

Никита Цзю – сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. На счету 27-летнего спортсмена на профессиональном ринге 11 побед (девять – нокаутом) в 11 поединках. 33-летний Зерафа выиграл 34 боя (22 – досрочно) при пяти поражениях.