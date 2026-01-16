Поиск

Паршивлюк покинул тренерский штаб ФК "Динамо"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Бывший ассистент Валерия Карпина Сергей Паршивлюк завершил работу в тренерском штабе "Динамо", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Сергей Викторович, спасибо за 6,5 лет, проведенные в нашем клубе, лидерские качества и профессиональное отношение к своим обязанностям. Желаем удачи в будущей карьере!" - говорится в сообщении.

Паршивлюк летом 2019 года стал играть за "Динамо": за пять сезонов он сыграл 110 матчей и дважды стал бронзовым призером чемпионата России. Завершив игровую карьеру, вошел в тренерский штаб чеха Марцела Лички. Затем помогал Валерию Карпину и Ролану Гусеву.

Динамо футбол Сергей Паршивлюк Ролан Гусев Марцела Лички Валерий Карпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Выступающие за другие страны российские фигуристы заняли пьедестал на ЧЕ в парах

Выступающие за другие страны российские фигуристы заняли пьедестал на ЧЕ в парах

Большунов одержал первую победу в сезоне

Большунов одержал первую победу в сезоне

Определились соперники россиян на Australian Open

Определились соперники россиян на Australian Open

"Спартак" обыграл "Динамо" и одержал 500-ю победу в КХЛ

Испанец Франк Артига возглавил ФК "Рубин"

Испанец Франк Артига возглавил ФК "Рубин"

Майкл Каррик стал главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Майкл Каррик стал главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Освобожденный из тюрьмы во Франции баскетболист Касаткин перешел в "Енисей"

Дмитрий Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА

Дмитрий Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА

"Детройт" торжественно вывел из обращения номер Сергея Федорова

В ЦСКА объявили о договоренностях с "Локомотивом" по переходу Баринова

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });