Паршивлюк покинул тренерский штаб ФК "Динамо"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Бывший ассистент Валерия Карпина Сергей Паршивлюк завершил работу в тренерском штабе "Динамо", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Сергей Викторович, спасибо за 6,5 лет, проведенные в нашем клубе, лидерские качества и профессиональное отношение к своим обязанностям. Желаем удачи в будущей карьере!" - говорится в сообщении.

Паршивлюк летом 2019 года стал играть за "Динамо": за пять сезонов он сыграл 110 матчей и дважды стал бронзовым призером чемпионата России. Завершив игровую карьеру, вошел в тренерский штаб чеха Марцела Лички. Затем помогал Валерию Карпину и Ролану Гусеву.