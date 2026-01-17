Литовский пилот впервые выиграл "Дакар" в зачете грузовиков

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Литовский гонщик Вайдотас Жала одержал победу в зачете грузовиков на ралли-марафоне "Дакар" за рулем Iveco.

По итогам 13 этапов Жала показал результат в 56 часов 58 минут 38 секунд.

Представитель Литвы победителем "Дакара" стал впервые.

Второе место досталось чешскому экипажу Алеша Лопрайса, который отстал на 20 минут 18 секунд, также на Iveco. Третье место занял нидерландец Митчел ван ден Бринк на автомобиле MM Technology с отставанием в 29 минут 3 секунды.

Ралли "Дакар" в зачете грузовиков традиционно выигрывают экипажи "КАМАЗ-Мастер", однако российская команда в последние годы участия в ралли-рейде не принимает: сначала из-за санкций, затем – из-за отказа выступать под нейтральным флагом.