Кротов и Жильцов заняли 31-е место по итогам "Дакара" в зачете внедорожников

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российский пилот Денис Кротов вместе со штурманом Константином Жильцовым заняли 31-е место в генеральной классификации ралли-рейда "Дакар" в зачете внедорожников.

Они отстали на 8 часов 10 минут 45 секунд от победителя, пилота Насера Аль-Аттия. Катарец выиграл "Дакар" в шестой раз.

Второе место занял испанец Нани Рома (отставание – 9 минут 42 секунды), третье - швед Маттиас Экстрем (отставание – 14 минут 33 секунды).

Кротов и Жильцов выступили на "Дакаре" под лицензией Киргизии.