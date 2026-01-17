Поиск

Кротов и Жильцов заняли 31-е место по итогам "Дакара" в зачете внедорожников

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российский пилот Денис Кротов вместе со штурманом Константином Жильцовым заняли 31-е место в генеральной классификации ралли-рейда "Дакар" в зачете внедорожников.

Они отстали на 8 часов 10 минут 45 секунд от победителя, пилота Насера Аль-Аттия. Катарец выиграл "Дакар" в шестой раз.

Второе место занял испанец Нани Рома (отставание – 9 минут 42 секунды), третье - швед Маттиас Экстрем (отставание – 14 минут 33 секунды).

Кротов и Жильцов выступили на "Дакаре" под лицензией Киргизии.

Выступающие за другие страны российские фигуристы заняли пьедестал на ЧЕ в парах

Большунов одержал первую победу в сезоне

Определились соперники россиян на Australian Open

Испанец Франк Артига возглавил ФК "Рубин"

Майкл Каррик стал главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Дмитрий Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА

