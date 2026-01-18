Хет-трик Свечникова принес "Каролине" победу над "Нью-Джерси" в НХЛ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - "Каролина" со счетом 4:1 победила "Нью-Джерси" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Три гола в составе "Каролины" провел российский нападающий Андрей Свечников.

На счету 25-летнего форварда теперь 40 (16+24 по системе "гол+пас") очков в 49 матчах нынешнего сезона. Всего за карьеру в чемпионатах НХЛ Свечников набрал 404 (167+237) очка в 527 матчах.

Свечников всю карьеру в НХЛ проводит в "Каролине" - начиная с сезона 2018/19.