Сборная Сенегала по футболу выиграла Кубок африканских наций

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Сенегала со счетом 1:0 победили Марокко в финале Кубка африканских наций в Марокко.

Основное время завершилось со счетом 0:0. При этом в компенсированное ко второму тайму время матча марокканцы получили право на пенальти. Команда Сенегала в знак протеста покинула поле, но все же потом вернулась.

Футболист сборной Марокко Бриам Диас исполнял пенальти уже на 24-й минуте добавленного времени. Он решил пробить "паненкой", но вратаря сборной Сенегала Эдуара Менди переиграть не смог.

В начале дополнительного времени, на 94-й минуте Сенегал повел в счете: автор гола – Пап Гейе. Счет 1:0 сохранился до конца дополнительного времени, Сенегал победил и стал двукратным победителем Кубка африканских наций.