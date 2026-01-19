Поиск

Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Фил Гойетт

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Бывший нападающий "Монреаля" Фил Гойетт скончался на 93-м году жизни, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги.

"С глубокой скорбью руководство "Монреаль Канадиенс" узнало о кончине Фила Гойетта", - говорится в сообщении.

В составе "Монреаля" Гойетт выступал с 1957 по 1964 год, за этот отрезок времени четыре раза (1957, 1958, 1959, 1960) выиграл Кубок Стэнли. Затем канадец защищал цвета "Рейнджерс", "Сент-Луиса", "Баффало".

В общей сложности в НХЛ он провел 941 матч, в которых набрал 674 (207+467 по системе "гол+пас") очка.

