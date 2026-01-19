Поиск

Более 700 биатлонистов-любителей из 50 регионов вышли на биатлонный масс-старт в Лужниках

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - На лыжно-биатлонной трассе "Лужники" прошел 2 этап Кубка по любительскому биатлону Pioner Cup, сообщили организаторы соревнования.

На старт вышли более 700 спортсменов, включая бежавших вне зачета чемпиона мира, четырехкратного чемпиона Европы Антона Бабикова, серебряного и бронзового призера Олимпийских Игр Ульяну Нигматуллину и бронзового призера зимних Олимпийских игр Анастасию Кулешову.

Всего в соревнованиях участвовали спортсмены из 50 регионов России, а также из Молдавии и Белоруссии

В Кубке Pioner Cup приняли участие спортсмены-любители, которые соревновались в двух категориях – Основная гонка и Мастера среди мужчин и женщин.Участники Основной категории в масс-старте преодолевали дистанцию 4,5 км – это три круга по 1,5 км с двумя огневыми рубежами. Биатлонную винтовку предоставляли организаторы – она ждала спортсменов на рубеже.Для более опытных участников категории Мастера дистанция была 7,5 км – это пять кругов по 1,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

В абсолютной категории победителями и призерами стали:

Категория Мастера, мужчины: 1.Илья Лопухов (Московская область), 2.Владимир Спирин (Москва), 3.Владимир Овчинников (Ленинградская область).

Категория Мастера, женщины: 1. Алена Кривова (Москва), 2.Оксана Москаленко (Московская область), 3.Ольга Лютова (Москва).

Категория Основная, мужчины: 1.Дмитрий Бакайкин (Нижегородская область), 2. Владимир Овчинников (Ленинградская область), 3.Илья Кочетыгов (Москва).

Категория Основная, женщины: 1.ЕлизаветаБормашенко(Московская область), 2. Наталия Товкайло (Нижегородская область), 3.Ольга Лютова (Москва).

биатлон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open

Андрей Рублев победил в первом круге Australian Open

Андрей Рублев победил в первом круге Australian Open

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Сборная Сенегала по футболу выиграла Кубок африканских наций

Камила Валиева объявила о возвращении в спорт

Камила Валиева объявила о возвращении в спорт

Хет-трик Свечникова принес "Каролине" победу над "Нью-Джерси" в НХЛ

МЮ обыграл "Манчестер Сити" в первом после назначения Каррика матче

Мирра Андреева выиграла теннисный турнир в Австралии

Выступающие за другие страны российские фигуристы заняли пьедестал на ЧЕ в парах

Выступающие за другие страны российские фигуристы заняли пьедестал на ЧЕ в парах

Большунов одержал первую победу в сезоне

Большунов одержал первую победу в сезоне
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });