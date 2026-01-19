Более 700 биатлонистов-любителей из 50 регионов вышли на биатлонный масс-старт в Лужниках

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - На лыжно-биатлонной трассе "Лужники" прошел 2 этап Кубка по любительскому биатлону Pioner Cup, сообщили организаторы соревнования.

На старт вышли более 700 спортсменов, включая бежавших вне зачета чемпиона мира, четырехкратного чемпиона Европы Антона Бабикова, серебряного и бронзового призера Олимпийских Игр Ульяну Нигматуллину и бронзового призера зимних Олимпийских игр Анастасию Кулешову.

Всего в соревнованиях участвовали спортсмены из 50 регионов России, а также из Молдавии и Белоруссии

В Кубке Pioner Cup приняли участие спортсмены-любители, которые соревновались в двух категориях – Основная гонка и Мастера среди мужчин и женщин.Участники Основной категории в масс-старте преодолевали дистанцию 4,5 км – это три круга по 1,5 км с двумя огневыми рубежами. Биатлонную винтовку предоставляли организаторы – она ждала спортсменов на рубеже.Для более опытных участников категории Мастера дистанция была 7,5 км – это пять кругов по 1,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

В абсолютной категории победителями и призерами стали:

Категория Мастера, мужчины: 1.Илья Лопухов (Московская область), 2.Владимир Спирин (Москва), 3.Владимир Овчинников (Ленинградская область).

Категория Мастера, женщины: 1. Алена Кривова (Москва), 2.Оксана Москаленко (Московская область), 3.Ольга Лютова (Москва).

Категория Основная, мужчины: 1.Дмитрий Бакайкин (Нижегородская область), 2. Владимир Овчинников (Ленинградская область), 3.Илья Кочетыгов (Москва).

Категория Основная, женщины: 1.ЕлизаветаБормашенко(Московская область), 2. Наталия Товкайло (Нижегородская область), 3.Ольга Лютова (Москва).