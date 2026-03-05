"Динамо" разгромило "Спартак" в матче Кубка России по футболу
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Динамо" со счетом 5:2 победили "Спартак" в первом матче в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
Игра прошла на поле "Динамо".
В составе "Динамо" отличились Муми Нгамалё (6-я минута), Муми Нгамалё (67), Давид Рикардо (70), Константин Тюкавин (73) и Максим Осипенко (83). У гостей голы забили Манфред Угальде (30) и Кристофер Мартинс (90+2).
Ответный матч полуфинала состоится 18 марта на стадионе "Открытие Банк Арена". Победитель противостояния выйдет в финал Пути РПЛ.