Поиск

"Динамо" разгромило "Спартак" в матче Кубка России по футболу

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Динамо" со счетом 5:2 победили "Спартак" в первом матче в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

Игра прошла на поле "Динамо".

В составе "Динамо" отличились Муми Нгамалё (6-я минута), Муми Нгамалё (67), Давид Рикардо (70), Константин Тюкавин (73) и Максим Осипенко (83). У гостей голы забили Манфред Угальде (30) и Кристофер Мартинс (90+2).

Ответный матч полуфинала состоится 18 марта на стадионе "Открытие Банк Арена". Победитель противостояния выйдет в финал Пути РПЛ.

Динамо Спартак футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦСКА назвал безосновательными обвинения "Краснодара" в расизме

Коростелев завоевал серебро в масс-старте на молодежном ЧМ по лыжным гонкам

"Краснодар" пожаловался на ЦСКА за расистские выкрики болельщиков

"Краснодар" пожаловался на ЦСКА за расистские выкрики болельщиков

ЦСКА победил "Краснодар" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА победил "Краснодар" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России

Капризов стал лучшим снайпером в истории "Миннесоты" в НХЛ

"Барселона" разгромила "Атлетико", но выбыла из Кубка Испании

"Зенит" победил "Балтику" и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

Роналду выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Футболист "Реала" Родриго пропустит ЧМ из-за травмы

Футболист "Реала" Родриго пропустит ЧМ из-за травмы

"Спартак" обыграл "Сочи" в перенесенном из-за БПЛА матче

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });