Поиск

Футболист "Кристал Пэлас" Гехи перешел в "Манчестер Сити"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Манчестер Сити" подписал контракт с защитником Марком Гехи, сообщает пресс-служба английского футбольного клуба.

Соглашение с 25-летним игроком сборной Англии рассчитано до лета 2031 года.

Гехи стал вторым приобретением "Сити" после приобретения полузащитника Антуана Семеньо у "Борнмута" ранее в январе.

За "Кристал Пэлас" Гехи играл с 2021 года, на его счету 11 голов и восемь результативных передач во всех турнирах.

Манчестер Сити футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open

Андрей Рублев победил в первом круге Australian Open

Андрей Рублев победил в первом круге Australian Open

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Сборная Сенегала по футболу выиграла Кубок африканских наций

Камила Валиева объявила о возвращении в спорт

Камила Валиева объявила о возвращении в спорт

Хет-трик Свечникова принес "Каролине" победу над "Нью-Джерси" в НХЛ

МЮ обыграл "Манчестер Сити" в первом после назначения Каррика матче

Мирра Андреева выиграла теннисный турнир в Австралии

Выступающие за другие страны российские фигуристы заняли пьедестал на ЧЕ в парах

Выступающие за другие страны российские фигуристы заняли пьедестал на ЧЕ в парах

Большунов одержал первую победу в сезоне

Большунов одержал первую победу в сезоне
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });