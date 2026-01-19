Футболист "Кристал Пэлас" Гехи перешел в "Манчестер Сити"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Манчестер Сити" подписал контракт с защитником Марком Гехи, сообщает пресс-служба английского футбольного клуба.

Соглашение с 25-летним игроком сборной Англии рассчитано до лета 2031 года.

Гехи стал вторым приобретением "Сити" после приобретения полузащитника Антуана Семеньо у "Борнмута" ранее в январе.

За "Кристал Пэлас" Гехи играл с 2021 года, на его счету 11 голов и восемь результативных передач во всех турнирах.