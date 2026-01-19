Россиян допустили до юниорских турниров по керлингу с флагом и гимном РФ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Совет Всемирной федерации керлинга (WCF) допустил российских юниоров к международным соревнованиям, заявил министр спорта и председатель ОКР Михаил Дегтярев.

По его словам, данное решение WCF принял, руководствуясь рекомендациями МОК.

При этом юниорские команды из России и Белоруссии смогут выступать на соревнованиях под государственной символикой своих стран. Эти правила впервые будут применены 5-10 мая 2026 года на чемпионате мира среди юниоров по керлингу среди смешанных пар в Эдмонтоне.

"Процесс возвращения России в мировой спорт продолжается", - констатировал Дегтярев.

WCF стала четвертой международной федерацией, которая прислушалась к рекомендации МОК. Ранее это сделала Международная федерация конного спорта (FEI), Международная федерация фехтования (FIE) и Международная федерация волейбола (FIVB).

Кроме того, керлинг стал третьим командным олимпийским видом спорта, допустившим российских спортсменов к международным стартам. Ранее допуск получили волейболисты и ватерполисты.