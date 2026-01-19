Сборная России опустилась на 36-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу опустилась на три строчки в рейтинге ФИФА обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

Теперь национальная команда страны занимает 36-е место.

Последние к настоящему моменту матчи российская сборная провела в ноябре прошлого года, сыграв вничью с Перу (1:1) и уступив Чили (0:2).

Помимо сборной России, позиции в рейтинге ухудшили и у ряда других европейских, а также южноамериканских, североамериканских команд. В свою очередь, некоторые сборные представляющие африканский континент, поднялись в рейтинге. Это связано с прошедшим в декабре-январе Кубке африканских наций. Победитель турнира, Сенегал, поднялся на семь мест и теперь располагается на 12-й строчке. Финалист, сборная Марокко, поднялась с 11-го на восьмое место.

Во главе рейтинга по-прежнему находится Испания, в топ-5 входят Аргентина, Франция, Англия, Бразилия.