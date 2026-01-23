Бывший главный тренер "Зенита" Луческу госпитализирован из-за проблем с сердцем

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу в экстренном порядке был госпитализирован в одну из клиник Бухареста, сообщает ProSport.

У 80-летнего Луческу проблемы с сердцем, которые усугубились недавно подхваченной румыном простудой.

Сейчас тренер находится под пристальным вниманием врачей.

Проблемы со здоровьем нарушили планы Луческу, который хотел в январе отправиться в Турцию, где в настоящий момент тренируются большинство клубов чемпионата Румынии. Здесь специалист хотел наблюдать за потенциальными кандидатами в сборную Румынии.

В 2009 году Луческу перенес экстренную операцию на сердце, в тот период возглавлял донецкий "Шахтер". В прошлом году ему провели операцию на бедре. Кроме того, в 2012 году Луческу перенес операцию после дорожно-транспортного происшествия .

Луческу – бывший главный тренер "Зенита", в российском клубе он работал в 2016-2017 г. В 2016 году он привел "Зенит" в победе в Суперкубке России.

Значительная часть карьеры связана с "Шахтером", который при нем выиграл Кубок УЕФА (ныне – Лига Европы УЕФА), восемь раз становился чемпионом Украины, семь раз – обладателем Суперкубка Украины, шесть раз – Кубка Украины.