Россиянка Егорян стала призером этапа Кубка мира по фехтованию в США

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию россиянка Яна Егорян заняла третье место в соревновании саблисток на этапе Кубка мира в США.

Обладательницей награды высшего достоинства стала Сара Нуча (Франция), серебряным призером – японка Мисаки Эмура. Также бронзу завоевла Микела Баттистон (Италия).

Также Егорян является трехкратной чемпионкой мира, шестикратной чемпионкой Европы.

Россияне выступают на турнирах под эгидой Международной федерации фехтования под нейтральным флагом.

