Чемпион Европы по футболу Нани перешел в "Актобе"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Португальский нападающий Нани в соцсетях сообщил о своем переходе в казахстанский футбольный клуб "Актобе".

Соглашение рассчитано до конца 2026 года.

39-летний Нани – победитель чемпионата Европы-2016 в составе сборной Португалии.

Значительная часть клубной карьеры Нани связана с "Манчестер Юнайтед". Будучи его игроком, он по четыре раза становился чемпионом Англии и обладателем Суперкубка страны, два раза – победителем Кубка футбольной лиги, по разу – Лиги чемпионом УЕФА и клубного ЧМ.