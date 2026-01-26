Поиск

Боец АСА Тайгибов счел логичным проведения боя Умара Нурмагомедова с Шоном О'Мэлли

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Боец лиги Аса Курбан Тайгибов считает, что Умар Нурмагомедов не оставил шансов бразильца Дейвисону Фигередо в поединке на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.

"Никаких шансов Умар сопернику не оставил. Фигередо был слабее во всех аспектах боя. Уверенная победа. Наверное, напора чуть-чуть не хватило. Считаю, что Умар был способен закончить бой досрочно. В случае яркой победы мог бы рассчитывать даже на титульник. Но он выбрал чуть более уверенный путь", - сказал Тайгибов "Интерфаксу".

"Думаю, что логично будет, если Умар подерется с Шоном О'Мэлли. Петр Ян с Мерабом Двалишвили проведут трилогию, а Шон и Умар определят следующего претендента. Это был бы лучший расклад", - отметил он.

Поединок в легчайшем весе Нармагомедова против Фигередо прошел 25 января в Лас-Вегасе. Победу россиянину присудили единогласным решением судей.

Теперь на счету 30-летнего Нурмагомедова в смешанных единоборствах 20 побед при одном поражении. Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе 38-летний Фигередо проиграл шестой бой, одержав 25 побед.

