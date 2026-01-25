Умар Нурмагомедов победил экс-чемпиона UFC на турнире в Лас-Вегасе

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Дейвесоном Фигередо на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.

Победу россиянину присудили единогласным решением судей.

Спортсмены представляют легчайший вес.

Теперь на счету 30-летнего Нурмагомедова в смешанных единоборствах 20 побед при одном поражении. Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе 38-летний Фигередо проиграл шестой бой, одержав 25 побед.