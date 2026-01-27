Капризов и Кучеров признаны лучшими игроками недели в НХЛ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте НХЛ.

В четырех матчах за отчетный период россиянин провел три гола и сделал шесть результативных передач.

Второй звездой стал российский форвард клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров, на счету которого в трех матчах 8 (2+6 по системе "гол+пас") очков.

В тройку лучших игроков прошедшей недели вошел вратарь "Анахайма" Лукаш Достал: чех отразил 92,5% бросков.