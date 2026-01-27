Поиск

Капризов и Кучеров признаны лучшими игроками недели в НХЛ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте НХЛ.

В четырех матчах за отчетный период россиянин провел три гола и сделал шесть результативных передач.

Второй звездой стал российский форвард клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров, на счету которого в трех матчах 8 (2+6 по системе "гол+пас") очков.

В тройку лучших игроков прошедшей недели вошел вратарь "Анахайма" Лукаш Достал: чех отразил 92,5% бросков.

Никита Кучеров НХЛ Кирилл Капризов хоккей
Новости

Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

"Металлург" первым обеспечил место в плей-офф КХЛ

Определились все четвертьфиналисты Australian Open

Полузащитник Саусь перешел из "Балтики" в "Спартак"

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в чемпионате Англии

"Локомотив" вновь обыграл "Спартак" в КХЛ

Мирра Андреева проиграла в четвертом круге Australian Open

Даниил Медведев выбыл из Australian Open

Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки

Джастин Гэтжи стал временным чемпионом UFC в легком весе

