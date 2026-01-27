Футболист с корнями из России пополнит состав "Ливерпуля"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - "Ливерпуль" достиг договоренности о подписании контракта с австрийским защитником Ифеаньи Ндукве, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

17-летний защитник присоединится к молодежной команде "Ливерпуля", а остаток текущего сезона доиграет за "Аустрию".

Ндукве родился в семье россиянки и нигерийца. Он – серебряный призер чемпионата мира среди игроков до 17 лет в составе юношеской сборной Австрии.