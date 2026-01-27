Поиск

Российских пятиборцев допустили к соревнованиям под флагом и гимном РФ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM) решил допустить на соревнования под эгидой организации российских юниоров под государственной символикой РФ. Об этом сообщил председатель ОКР, министр спорта Михаил Дегтярев.

"Это очередное бесспорное позитивное решение в пользу российского спорта и результат последовательной работы по защите интересов российских атлетов, а также подтверждение того, что спортивный диалог постепенно возвращается в конструктивное русло", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Решение касается спортсменов, входящих в возрастные группы U15, U17 и U19.

В декабре прошлого года исполком МОК принял решение о снятии всех ограничений на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины.

