Юновидов проведет защиту временного пояса WBA против Арутюняна

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российский боксер Георгий Юновидов проведет первую защиту титула временного чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте против соотечественника Вартана Арутюняна.

Поединок возглавит очередной турнир RCC Boxing Promotions 14 февраля в Челябинске, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Юновидов завоевал временный пояс WBA в июле в Екатеринбурге, досрочно победив соотечественника Евгения Романова. При этом россиянин в конце октябре в Маниле на турнире "IBA.PRO 11" уступил Крису Томпсону в поединке за титул IBA.PRO Intercontinental в тяжелом весе.

На профессиональном ринге Юновидов выиграл 11 поединков (семь – досрочно) при одной победе. У Арутюняна также 11 побед (семь – нокаутом), но поражений у него нет.

Обладателем полноценного титула в этом дивизионе является трехкратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр-2020, победитель Европейских игр-2019 и чемпион Европы-2024 россиянин Муслим Гаджимагомедов.

Также в рамках турнира RCC Boxing Promotions бой за временный титул WBA во втором полулегком проведет россиянин Эльнур Самедов, которому будет противостоять колумбиец Джон Ленон Гутьеррес. Ранее этот пояс принадлежал олимпийскому чемпиону-2020 Альберту Батыргазиеву.