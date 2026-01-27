Матыцин счел правильным показ Олимпиады в России

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин считает целесообразным показ в России соревнований в рамках зимней Олимпиады-2026.

"Олимпийские игры - значимое событие, несмотря на санкции. Это выступление сильнейших за исключением наших сильнейших, в отсутствии, которых конкуренция не является объективной. Но, тем не менее, выступают многие сильнейшие представители зимних видов спорта. И видеть тенденции, результаты, анализировать выступления нужно. И зрителям, и профессиональному сообществу. Считаю, что правильно показывать Олимпиаду в России", - приводит слова Матыцина "Спорт-Экспресс".

"Я буду следить на Олимпиаде за нашими ребятами, которые завоевали право там выступать", - сказал Матыцин.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. В России ОИ покажет онлайн-кинотеатр Okko.