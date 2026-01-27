Поиск

Матыцин счел правильным показ Олимпиады в России

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин считает целесообразным показ в России соревнований в рамках зимней Олимпиады-2026.

СпортОлимпиаду-2026 россияне смогут увидеть в онлайн-кинотеатре OkkoЧитать подробнее

"Олимпийские игры - значимое событие, несмотря на санкции. Это выступление сильнейших за исключением наших сильнейших, в отсутствии, которых конкуренция не является объективной. Но, тем не менее, выступают многие сильнейшие представители зимних видов спорта. И видеть тенденции, результаты, анализировать выступления нужно. И зрителям, и профессиональному сообществу. Считаю, что правильно показывать Олимпиаду в России", - приводит слова Матыцина "Спорт-Экспресс".

"Я буду следить на Олимпиаде за нашими ребятами, которые завоевали право там выступать", - сказал Матыцин.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. В России ОИ покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Олег Матыцин Олимпиада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российских пятиборцев допустили к соревнованиям под флагом и гимном РФ

Умершие знаменитости

Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

"Металлург" первым обеспечил место в плей-офф КХЛ

Определились все четвертьфиналисты Australian Open

Полузащитник Саусь перешел из "Балтики" в "Спартак"

Полузащитник Саусь перешел из "Балтики" в "Спартак"

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в чемпионате Англии

"Локомотив" вновь обыграл "Спартак" в КХЛ

"Локомотив" вновь обыграл "Спартак" в КХЛ

Мирра Андреева проиграла в четвертом круге Australian Open

Даниил Медведев выбыл из Australian Open

Даниил Медведев выбыл из Australian Open

Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки

Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });