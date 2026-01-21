Поиск

Олимпиаду-2026 россияне смогут увидеть в онлайн-кинотеатре Okko

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Зимние Олимпийские игры-2026 будут транслироваться в России стриминговым сервисом Okko, сообщил министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

"В России покажут Зимние Олимпийские игры-2026 в Италии, их можно будет посмотреть в Okko - одном из крупнейших стриминговых сервисов страны", - приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.

Как отметил министр, на российском рынке стриминговый сервис становится эксклюзивным вещателем Олимпийских игр впервые.

"На одной платформе можно будет посмотреть все: церемонию открытия, все спортивные соревнования, включая финальные этапы и торжественное закрытие. Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи, на любом устройстве", - проинформировал Дегтярев.

Михаил Дегтярев Олимпийские игры Okko
