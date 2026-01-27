"Металлург" в четвертый раз в сезоне обыграл "Трактор" в КХЛ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" со счетом 3:2 выиграл у "Трактора" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Матч состоялся в Магнитогорске.

Авторы голов в составе "Металлурга": Макар Хабаров (16-я минута), Дерек Барак (36), Никита Михайлис (50). В составе "Трактора" отличились Александр Рыков (20), Григорий Дронов (25).

Таким образом, "Металлург" в четвертый раз обыграл "Трактор" в нынешнем сезоне. 18 ноября и 19 декабря прошлого года магнитогорцы победили в Челябинске (4:3 и 7:4 соответственно), 29 декабря – на своем льду (5:4).

Команды представляют Восточную конференцию КХЛ. Ранее обеспечивший выход в плей-офф "Металлург" лидирует (80 очков), "Трактор" - на седьмом месте (50).